Вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки оценил темпы восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях ДНР, находящихся под шефством дальневосточных регионов. В фокусе внимания — выполнение графика ремонтно-восстановительных работ, а также вопросы оказания гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО.
«Самое главное — мы сохраняем темпы, которые набрали в предыдущие годы. У нас нет задержек по сдаче объектов. К сожалению, иногда на Дальнем Востоке строительство объектов происходит несколько дольше, чем хотелось бы, а вот на новых территориях срывов срока нет. Я благодарен губернаторам за то, что удаётся выдерживать высокий темп. Они сами лично бывают на территориях, контролируют ход выполнения работ и деятельность своих рабочих групп. Мы же помогаем нашим братским территориям. Помогаем детям, ремонтируем спортивные объекты, школы. Помогаем восстановить жизнь на территориях, на которых ещё недавно была война. Это важное дело. Все это понимают и делают всё от души», — сказал Юрий Трутнев.
Юрий Трутнев проверил ход восстановительных работ на подшефных ДФО территориях ДНР. Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ДФО.
Юрий Трутнев проверил ход восстановительных работ на подшефных ДФО территориях ДНР. Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ДФО.
Юрий Трутнев проверил ход восстановительных работ на подшефных ДФО территориях ДНР. Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ДФО.
Юрий Трутнев проверил ход восстановительных работ на подшефных ДФО территориях ДНР. Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ДФО.
Юрий Трутнев проверил ход восстановительных работ на подшефных ДФО территориях ДНР. Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ДФО.
В сезоне 2026 года дальневосточными регионами работы по восстановлению социальной инфраструктуры будут проводиться в 22 населённых пунктах с общим населением 205 тысяч человек в шести муниципальных образованиях ДНР. К восстановлению запланировано 107 объектов, включая 9 школ, 7 детских садов, 4 спортивных площадки и зала, 3 дома культуры, 3 медицинских учреждения, 7,5 км водоводов, 58894,9 кв. м дорог. Сейчас работы ведутся на 57 объектах. Продолжится передача гуманитарных грузов. С начала года уже передано 34 т гуманитарной помощи.
Напомним, работа по восстановлению инфраструктуры ДНР организована дальневосточными регионами во исполнение указа президента с июня 2022 года. Всего за период с 2022 по 2025 год на подшефных территориях субъектами ДФО восстановлено более 1 тыс. объектов инфраструктуры, организован отдых более 11 тыс. детей, направлено около 1,4 тыс. т гуманитарной помощи.