Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о феноменальной скорости и обаятельной улыбке Павла Буре, сообщила пресс-служба президента.
Напомним, 31 марта заслуженный мастер спорта СССР Павел Буре отмечает свое 55-летие.
Белорусский лидер подчеркнул, что хоккейным фанатам всего мира Русская ракета запомнился своим выдающимся талантом, виртуозной техникой, феноменальной скоростью и открытой, обаятельной улыбкой.
Президент Беларуси обратил внимание на то, что сегодня Павел Буре продолжает любимое дело. Спортсмен направляет свои знания, опыт и авторитет на развитие и популяризацию хоккея, а также защиту его интересов на международной арене.
Также Лукашенко напомнил о белорусских корнях Павла Буре и сказал о связи между Беларусью и Россией.
— Знаю, вы родились в Минске, считаете Беларусь второй родиной и многое делаете для укрепления связей между нашими странами в профессиональном и любительском спорте, — добавил белорусский президент.