Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ применяют скоростные БПЛА в ДНР для снижения слышимости атак

Украинские военные начали применять в ДНР высокоскоростные беспилотники, что снижает их слышимость во время атак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника УФСБ по республике.

По его данным, используются аппараты полукоптерного типа с электродвигателями, способные развивать высокую скорость. За счет этого звук работы становится заметен лишь в момент нанесения удара.

Как уточнил источник, такие характеристики достигаются путем доработки уже существующих моделей беспилотников.

Ранее сообщалось о росте атак дронов по российским регионам. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил об увеличении числа ударов по Брянской области.

По его данным, в один из дней регион подвергся атаке не менее 138 беспилотников. Только 23 марта, как уточнил дипломат, при обстрелах с применением дронов и минометов пострадали восемь мирных жителей, включая трех пассажиров рейсового автобуса.

Мирошник также отметил, что наиболее интенсивные атаки фиксируются в Белгородской области. По его словам, ежедневно там регистрируется от 120 до 180 беспилотников.

Наибольшее число инцидентов, по его данным, произошло в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском и Грайворонском округах.

За неделю, согласно приведенной информации, ранения получили 39 мирных жителей, включая семилетнего ребенка. Погибли пять человек.

