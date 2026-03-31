ВСУ применяют скоростные БПЛА в ДНР для снижения слышимости атак

Украинские военные начали применять в ДНР высокоскоростные беспилотники, что снижает их слышимость во время атак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника УФСБ по республике.
По его данным, используются аппараты полукоптерного типа с электродвигателями, способные развивать высокую скорость. За счет этого звук работы становится заметен лишь в момент нанесения удара.
Как уточнил источник, такие характеристики достигаются путем доработки уже существующих моделей беспилотников.
Ранее сообщалось о росте атак дронов по российским регионам. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил об увеличении числа ударов по Брянской области.
По его данным, в один из дней регион подвергся атаке не менее 138 беспилотников. Только 23 марта, как уточнил дипломат, при обстрелах с применением дронов и минометов пострадали восемь мирных жителей, включая трех пассажиров рейсового автобуса.
Мирошник также отметил, что наиболее интенсивные атаки фиксируются в Белгородской области. По его словам, ежедневно там регистрируется от 120 до 180 беспилотников.
Наибольшее число инцидентов, по его данным, произошло в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском и Грайворонском округах.
За неделю, согласно приведенной информации, ранения получили 39 мирных жителей, включая семилетнего ребенка. Погибли пять человек.
Читайте также: 92 беспилотника за ночь: ПВО России отразила массированную атаку дронов ВСУ.