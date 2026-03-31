Рубио: США пересмотрят отношения с НАТО из-за отказа помогать в войне с Ираном

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии поддержки со стороны НАТО в операции против Ирана. Он отметил, что союзники не предприняли никаких шагов для помощи Вашингтону. Республиканец подчеркнул, что США не получили никакой отдачи от альянса в этой ситуации. Хозяин Белого дома также добавил, что этот эпизод станет важным фактором для дальнейших решений. По его словам, Вашингтон не намерен забывать подобные действия партнёров.