Удар из-за границы: Дроны ВСУ атаковали Ленобласть через коридор в Прибалтике

Ленинградская область подверглась серии налётов беспилотных летательных аппаратов, которые, по данным Telegram-канала SHOT, могли быть запущены с территории стран Балтии. Для нападения использовались дроны модели FP-1.

Источник: Life.ru

Данные летательные аппараты обладают габаритами в 3,5 метра и способны преодолевать дистанции до 1200 километров. Предполагается, что Латвия, Литва и Эстония предоставили воздушный коридор для украинской техники, направляющейся к российским рубежам.

Напряжённая ситуация в регионе сохраняется уже неделю. Минувшей ночью средства ПВО успешно ликвидировали десятки вражеских целей в небе над областью. Несмотря на работу систем обороны, избежать жертв не удалось.

Из-за угрозы безопасности в аэропорту Пулково вводились временные ограничения на отправку и приём воздушных судов. На текущий момент работа авиаузла полностью восстановлена, небо над регионом открыто для полётов.

Напомним, сегодня ВСУ в очередной раз попытались атаковать Ленобласть, сбито 38 БПЛА. Повреждён порт Усть-Луга. В посёлке Молодцово обломками дрона выбило окна в трёх жилых домах, двух школьных кабинетах и здании центра соцзащиты, где сейчас идёт капремонт. Трое жителей, в том числе двое детей, обратились за медицинской помощью — их доставили в больницу Шлиссельбурга.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

