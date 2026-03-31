Глобальный удар по экономике: МВФ оценил последствия войны с Ираном

Последствия военной операции США и Израиля против Ирана носят глобальный, но неравномерный характер.

Последствия военной операции США и Израиля против Ирана носят глобальный, но неравномерный характер. Об этом говорится в исследовании Международного валютного фонда, посвященном влиянию конфликта на энергетику, торговлю и финансовую систему.

В документе отмечается, что наибольшие риски несут страны, зависящие от импорта энергоресурсов. По оценке фонда, такие государства оказываются более уязвимыми по сравнению с экспортерами. Дополнительное давление испытывают бедные экономики и страны с ограниченными резервами.

Эксперты фонда указывают, что мировой рынок сталкивается с новым серьезным потрясением. Конфликт, по их данным, ухудшает перспективы восстановления экономик, которые ранее начали выходить из предыдущих кризисов.

Отдельное внимание уделяется последствиям для стран, непосредственно вовлеченных в боевые действия. В МВФ предупреждают о возможном долгосрочном ущербе инфраструктуре и промышленности. В краткосрочной перспективе ожидается замедление экономического роста.

Военные действия начались 28 февраля. США и Израиль нанесли удары по территории Ирана, в том числе по Тегерану. В Вашингтоне объяснили операцию угрозами со стороны Ирана.

В результате атак, по приведенным данным, погибли аятолла Али Хаменеи и ряд представителей руководства страны. В ответ Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по американским объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

