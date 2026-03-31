«Сегодня мы отмечаем печальную годовщину резни в Буче. В тот день ужасные фотографии замученных гражданских всколыхнули весь мир», — приводит слова Сибиги РБК-Украина.
В апреле 2022 года власти и СМИ Украины распространили видео, снятое якобы в Буче. На кадрах было показано, как на дороге лежат погибшие люди. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские военные не причастны к произошедшему. По его словам, Москве известно, кто организовал эту провокацию в Буче. Минобороны РФ также назвало инцидент спланированной провокацией Киева.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что поддержка западными странами трагедии фактически означает их прямое участие в этой провокации.