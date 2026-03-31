Кая Каллас прибыла в Киев

В апреле 2022 года власти и СМИ Украины распространили видео, снятое якобы в Буче. На кадрах было показано, как на дороге лежат погибшие люди. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские военные не причастны к произошедшему. По его словам, Москве известно, кто организовал эту провокацию в Буче. Минобороны РФ также назвало инцидент спланированной провокацией Киева.