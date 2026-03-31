Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кая Каллас прибыла в Киев

Каллас и главы МИД стран ЕС прибыли в Киев в годовщину событий в Буче, заявил глава МИД Украины Сибига.

Источник: Комсомольская правда

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас вместе с министрами стран — членов ЕС прибыла в Киев. Визит европейских министров в украинскую столице приурочен к годовщине событий в Буче, уточнил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Сегодня мы отмечаем печальную годовщину резни в Буче. В тот день ужасные фотографии замученных гражданских всколыхнули весь мир», — приводит слова Сибиги РБК-Украина.

В апреле 2022 года власти и СМИ Украины распространили видео, снятое якобы в Буче. На кадрах было показано, как на дороге лежат погибшие люди. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские военные не причастны к произошедшему. По его словам, Москве известно, кто организовал эту провокацию в Буче. Минобороны РФ также назвало инцидент спланированной провокацией Киева.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что поддержка западными странами трагедии фактически означает их прямое участие в этой провокации.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше