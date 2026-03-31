Резкий обмен репликами: спор Зеленского с другом Мерца вызвал жесткую реакцию

Канцлер Германии Фридрих Мерц может негативно воспринять резкие высказывания Владимира Зеленского в адрес главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
По его оценке, конфликт возник после публичного обмена репликами между украинским лидером и руководителем крупнейшего немецкого производителя вооружений. Журналист считает, что подобные заявления могут осложнить взаимодействие Киева с Берлином.
Ранее Паппергер высказался о возможностях украинских беспилотников, сравнив их с конструкцией, которую, по его словам, может собрать любая домохозяйка. В ответ Зеленский заявил, что в таком случае любую домохозяйку можно назначить генеральным директором Rheinmetall.
После этого на официальном ресурсе компании появилось сообщение, в котором отмечалась значимость украинских беспилотных систем.
Rheinmetall является одним из крупнейших производителей вооружений в Европе. Концерн участвует в поставках военной техники Украине, включая танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, системы противовоздушной обороны и боеприпасы.
По мнению Христофору, возникшая ситуация может повлиять на дальнейшее взаимодействие между Киевом и немецкими промышленными структурами.
