«Весь день ушел на БПЛА»: Глава МИД Финляндии рассказала, как дроны ВСУ сорвали ей отдых

«В (моём — прим. Life.ru) расписании ничего не было запланировано, но, внезапно, весь день ушёл на охоту за беспилотниками», — сказала она.
Инциденты с такими аппаратами фиксировались ранее в странах Прибалтики. Поэтому их появление в финском воздушном пространстве не стало полной неожиданностью. Дипломат отметила, что подобное развитие событий было лишь вопросом времени.
Напомним, что 29 марта на территории Финляндии оказались украинские беспилотники. Военные при этом не стали сбивать аппараты, пересёкшие воздушное пространство. В ВВС пояснили, что угрозы они не представляли.
