«Весь день ушел на БПЛА»: Глава МИД Финляндии рассказала, как дроны ВСУ сорвали ей отдых

Обнаружение украинских беспилотников в небе над Финляндией создало серьёзные трудности для властей. Об этом в интервью газете Iltalehti рассказала глава МИД страны Элина Валтонен.

Источник: Life.ru

«В (моём — прим. Life.ru) расписании ничего не было запланировано, но, внезапно, весь день ушёл на охоту за беспилотниками», — сказала она.

Инциденты с такими аппаратами фиксировались ранее в странах Прибалтики. Поэтому их появление в финском воздушном пространстве не стало полной неожиданностью. Дипломат отметила, что подобное развитие событий было лишь вопросом времени.

Напомним, что 29 марта на территории Финляндии оказались украинские беспилотники. Военные при этом не стали сбивать аппараты, пересёкшие воздушное пространство. В ВВС пояснили, что угрозы они не представляли.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше