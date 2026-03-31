В МИДе назвали число пострадавших при обстрелах ВСУ за прошедшую неделю

За неделю с 23 по 29 марта от обстрелов со стороны Украины пострадали 157 мирных жителей, из них 20 погибли, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в телеграм-канале.
«Пострадали 157 мирных жителей: ранены 137 человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 20 человек, в том числе один ребенок», — написал дипломат.
При этом около 90% пострадавших — 142 человека от общего числа — жертвы ударов беспилотников, уточнил Мирошник. За неделю ВСУ выпустили не менее 3933 боеприпасов, подчеркнул посол.
Больше всего пострадавших мирных жителей, по данным Мирошника, зафиксировали в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Курской, Брянской, Ростовской областях.
При этом беспрецедентная атака, по словам губернатора Александра Дрозденко, в течение прошедшей недели наблюдается на территории Ленинградской области. За последние дни порт Усть-Луга неоднократно подвергался атакам. Так, ранним утром 29 марта Дрозденко сообщил, что порт был поврежден в результате налета дронов. Там возник пожар, его локализовали только к вечеру.
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.