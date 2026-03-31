За ночь над Россией сбили 92 беспилотника ВСУ. Военная операция, день 1497-й

Армия России средствами ПВО за ночь сбила 92 украинских беспилотника. ВСУ ударили по автобусу в Шебекине, пострадали два человека. В аэропорту Пулково из-за ограничений отменили 25 рейсов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:45 SHOT: ВСУ попытались атаковать Ленинградскую область дронами FP-1, запущенными по воздушному коридору через Литву, Латвию и Эстонию.

8:35 Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и представители стран ЕС прибыли в Киев, сообщает украинский портал «Страна».

8:14 За неделю 142 мирных жителя пострадали при атаках беспилотников ВСУ, написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

8:10 Из-за временных ограничений работы аэропорта Пулково за два часа отменили вылет 25 рейсов, еще более 40 задержаны, рассказали в Telegram-канале воздушной гавани.

8:07 За ночь над Брянской областью уничтожены 11 беспилотников ВСУ, написал губернатор региона Александр Богомаз.

8:05 ? ВСУ атаковали беспилотником пассажирский автобус в Шебекине, пострадали женщина и мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

8:02 ~Армия России средствами ПВО за ночь сбила 92 украинских беспилотника~ самолетного типа над Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской и Тверской областями и Московским регионом. Об этом объявили в Минобороны РФ.

8:00 Сегодня 1497-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

