В США призвали перенести базы после решения Испании по операции против Ирана

Сенатор США Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) призвал президента Дональда Трампа принять меры в ответ на решение Испании закрыть воздушное пространство для американских военных самолетов, задействованных в операции против Ирана. Об этом он заявил в соцсети X.