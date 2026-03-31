В США призвали перенести базы после решения Испании по операции против Ирана

Сенатор США Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) призвал президента Дональда Трампа принять меры в ответ на решение Испании закрыть воздушное пространство для американских военных самолетов, задействованных в операции против Ирана. Об этом он заявил в соцсети X.

По его словам, действия Мадрида не должны остаться без ответа. Грэм выразил готовность инициировать введение санкций против Испании.

Он также предложил закрыть американские авиабазы на территории страны и передислоцировать их в государства, готовые предоставить доступ к инфраструктуре для проведения операций.

Сенатор подчеркнул, что такие шаги следует реализовать в максимально короткие сроки.

Военные действия в регионе начались 28 февраля. США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения.

Иран в ответ проводит удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

