В МИДе сообщили о готовности России к переговорам по Украине

Москва готова возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Украине на базе российско-американских договоренностей, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко.
Он отметил, что на данный момент переговоры «поставлены на паузу». «Конкретных дат возобновления переговоров пока нет», — заявил Руденко.
«Мы тем не менее готовы к их возобновлению, но, разумеется, на основе тех договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже», — уточнил дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты Москвы и Вашингтона по переговорам на Украине продолжаются. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что США выдвинули ряд «интересных предложений» по Украине, но «пока они не реализуются».
Предыдущая встреча трех делегаций по Украине прошла 17−18 февраля в Женеве. В середине марта Песков говорил, что переговоры по урегулированию на Украине в трехстороннем формате находятся на паузе «по понятным причинам», имея в виду военные действия США на Ближнем Востоке. Однако спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев «продолжает работать» по своему треку.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.