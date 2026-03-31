Каллас прибыла в Киев на заседание ЕС

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас и европейские министры иностранных дел прибыли в Киев, сообщает во вторник украинский МИД.
Ранее газета Politico сообщала, что лишь половина министров иностранных дел стран ЕС поедет на встречу в Киев.
«В Киев прибыли глава дипломатии ЕС Кая Каллас и европейские министры иностранных дел… Сегодня в украинской столице состоится министерское заседание ЕС», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МИД.
