Пулково возобновило прием и отправку рейсов по согласованию

Аэропорт Пулково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с властями на фоне временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
В ночь на 30 марта Росавиация сообщила о введении ограничений в авиагавани на прием и выпуск воздушных судов. Тогда в Ленинградской области объявили режим беспилотной опасности.
По данным губернатора региона Александра Дрозденко, к 6:00 мск силы ПВО сбили 38 беспилотников. Обломки дронов упали в поселке Молодцово Кировского района. Трое жителей пострадали, двое из них — дети.
