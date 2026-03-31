Пророссийские хакеры сообщили о взломе более 200 тысяч компьютеров на Украине

Более 200 тысяч компьютеров на Украине были скомпрометированы в результате фишинговой рассылки от имени CERT-UA. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на группировку «Кибер Серп».
По данным источника, злоумышленники разослали письма с предупреждением о якобы готовящейся кибератаке. Сообщения были направлены на почтовые ящики сервиса UKR.NET и распространялись от имени украинской команды реагирования на компьютерные инциденты.
Как утверждают представители группировки, рассылка охватила около одного миллиона адресов. После открытия писем на устройства устанавливался вредоносный софт, позволивший получить доступ к системам.
В результате атаки, по их оценке, были заражены более 200 тысяч компьютеров.
После инцидента реакцию озвучили украинские государственные структуры, включая Верховную раду и Госслужбу специальной связи и защиты информации. Факт кибератаки также подтвердили ряд украинских СМИ.
Сообщается, что под удар попали государственные учреждения, медицинские организации, охранные компании, финансовые и образовательные структуры.
