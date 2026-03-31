Токаев внес изменения в концепцию по управлению активами Нацфонда до 2030 года

В последние годы цифровые активы играют все более значимую роль в развитии финансовых рынков. С учетом глобальных тенденций планируется включение зарубежных цифровых финансовых активов (цифровых финансовых активов и производных финансовых инструментов, базовым активом которых являются цифровые активы), а также акций и долей зарубежных компаний, развивающих и (или) инвестирующих в цифровые активы, в портфель альтернативных инструментов. Инвестиционная политика Национального фонда в отношении данных активов основывается на взвешенной оценке их рыночных характеристик, а также связанных с ними рисков.