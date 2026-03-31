Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Закон джунглей вместо права»: Ульянов объяснил, почему МАГАТЭ молчит об ударах по Ирану

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выступил с жёсткой оценкой современной геополитики. Дипломат уверен, что сегодня «закон джунглей» нередко оказывается влиятельнее международного права.

Источник: Life.ru

Поводом для резких высказываний стали события вокруг Ирана. Как отметил представитель РФ, МАГАТЭ фактически отказалось осудить июньские атаки 2025 года на ядерные объекты исламской республики.

Причина такого бездействия кроется в давлении со стороны Вашингтона. По словам Ульянова, «американцы запугали и Секретариат, и государства-члены МАГАТЭ», принуждая их к молчанию.

Попытки Тегерана добиться справедливости не увенчались успехом. Ещё прошлой осенью делегаты Ирана пытались внести на Генконференцию резолюцию о недопустимости нападений на защищённые объекты, однако инициативу поддержали лишь 17 государств, включая Россию.

Остальные участники побоялись выступить открыто. Дипломаты признавались, что Соединённые Штаты угрожали последствиями каждому, кто проголосует «за». Столкнувшись с таким прессингом, иранская сторона предпочла даже не выносить документ на голосование.

«Что тут скажешь? Мы живем в суровом мире. Да, закон джунглей зачастую превалирует над международным правом. Такова реальность», — резюмировал Ульянов.

Тем временем иранское законодательное собрание изучает возможность выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В случае денонсации соглашения, страна перестанет быть связанной международными правилами, ограничивающими развитие атомной энергетики исключительно мирными целями.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше