«Закон джунглей вместо права»: Ульянов объяснил, почему МАГАТЭ молчит об ударах по Ирану

Причина такого бездействия кроется в давлении со стороны Вашингтона. По словам Ульянова, «американцы запугали и Секретариат, и государства-члены МАГАТЭ», принуждая их к молчанию.
Попытки Тегерана добиться справедливости не увенчались успехом. Ещё прошлой осенью делегаты Ирана пытались внести на Генконференцию резолюцию о недопустимости нападений на защищённые объекты, однако инициативу поддержали лишь 17 государств, включая Россию.
Остальные участники побоялись выступить открыто. Дипломаты признавались, что Соединённые Штаты угрожали последствиями каждому, кто проголосует «за». Столкнувшись с таким прессингом, иранская сторона предпочла даже не выносить документ на голосование.
«Что тут скажешь? Мы живем в суровом мире. Да, закон джунглей зачастую превалирует над международным правом. Такова реальность», — резюмировал Ульянов.
Тем временем иранское законодательное собрание изучает возможность выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В случае денонсации соглашения, страна перестанет быть связанной международными правилами, ограничивающими развитие атомной энергетики исключительно мирными целями.
Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.