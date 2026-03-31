Двое детей пострадали при атаке дронов на Ленобласть

Силы ПВО уничтожили 38 беспилотников в небе над Ленинградской области.

Источник: РБК

Силы ПВО уничтожили 38 беспилотников в небе над Ленинградской области. Три человека получили ранения, двое из них — дети, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам главы области, пострадавшим оказывают медицинскую помощь в больнице Шлиссельбурга.

Обломки дронов упали в поселке Молодцово Кировского района. «Повреждено остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир), двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, находящемся на капитальном ремонте», — написал Дрозденко на своей странице в Max.

Пожарные потушили возгорания в районе гаражей и котельной. Повреждения также зафиксировали в порту Усть-Луга, отметил губернатор.

«Отражение атаки продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах», — добавил Дрозденко.

Вечером 30 марта в регионе объявили беспилотную опасность. Позднее губернатор сообщил об уничтожении четырех дронов.

На фоне угрозы атаки БПЛА аэропорт Пулково временно приостанавливал полеты. В 6:08 мск прием и отправку рейсов в авиагавани возобновили по согласованию с соответствующими органами.

