Двое детей пострадали при атаке дронов на Ленобласть

Силы ПВО уничтожили 38 беспилотников в небе над Ленинградской области. Три человека получили ранения, двое из них — дети, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По словам главы области, пострадавшим оказывают медицинскую помощь в больнице Шлиссельбурга.
Обломки дронов упали в поселке Молодцово Кировского района. «Повреждено остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир), двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, находящемся на капитальном ремонте», — написал Дрозденко на своей странице в Max.
Пожарные потушили возгорания в районе гаражей и котельной. Повреждения также зафиксировали в порту Усть-Луга, отметил губернатор.
«Отражение атаки продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах», — добавил Дрозденко.
Вечером 30 марта в регионе объявили беспилотную опасность. Позднее губернатор сообщил об уничтожении четырех дронов.
На фоне угрозы атаки БПЛА аэропорт Пулково временно приостанавливал полеты. В 6:08 мск прием и отправку рейсов в авиагавани возобновили по согласованию с соответствующими органами.
