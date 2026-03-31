AP узнало, что арабские страны уговаривают Трампа продолжать войну

По информации агентства, инициаторами призыва к усилению военного давления на Иран стали Саудовская Аравия и ОАЭ. Один из источников утверждает, что ОАЭ — «самая воинственно настроенная страна в Персидском заливе» и всецело настаивает, чтобы Трамп отдал приказ о наземном вторжении. Кувейт и Бахрейн также поддерживают этот вариант, а вот Оман и Катар отдают предпочтение дипломатическому решению, пишет AP.