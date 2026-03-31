AP узнало, что арабские страны уговаривают Трампа продолжать войну

Союзники США из числа стран Персидского залива в частном порядке уговаривают президента США Дональда Трампа продолжать наносить удары по Ирану, мотивируя просьбу тем, что Тегеран еще недостаточно ослаб, сообщает Associated Press (АР) со ссылкой на американских, израильских и ближневосточных чиновников.
Так, по словам официальных лиц из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна, они не хотели бы прекращения американской операции до тех пор, пока не произойдут существенные изменения в иранском руководстве или кардинально не изменится поведения Тегерана.
Как пишет АР, если в начале войны региональные союзники жаловались, что США не уведомили их о нападении и проигнорировали предупреждения о последствиях, то теперь некоторые даже убеждают Белый дом, что настал исторический момент, чтобы подорвать режим в Иране.
По информации агентства, инициаторами призыва к усилению военного давления на Иран стали Саудовская Аравия и ОАЭ. Один из источников утверждает, что ОАЭ — «самая воинственно настроенная страна в Персидском заливе» и всецело настаивает, чтобы Трамп отдал приказ о наземном вторжении. Кувейт и Бахрейн также поддерживают этот вариант, а вот Оман и Катар отдают предпочтение дипломатическому решению, пишет AP.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась в конце января. В ответ на агрессию Тегеран атаковал гражданскую инфраструктуру и топливные производства арабских стран. Кроме того, он блокировал Ормузский пролив, отрезав страны Персидского залива от важного экспортного маршрута.
По словам неназванного дипломата, с которым поговорило AP, Саудовская Аравия убеждала США, что прекращение войны сейчас не приведет к «выгодному соглашению», гарантирующему безопасность арабских соседей Ирана. По словам же другого источника, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд напрямую заявил представителям Белого дома, что дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана отвечает долгосрочным интересам стран Персидского залива.
Белый дом отказался комментировать публикацию агентства. Однако, как напоминает AP, госсекретарь Марко Рубио еще накануне заявил, что США и их арабские союзники в Персидском заливе придерживаются единого мнения по иранскому вопросу. Трамп также подчеркивал, что все пять стран «оказывают упорное сопротивление» Ирану.