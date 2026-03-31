ФБР увидело влияние «Хезболлы» на открывшего стрельбу в синагоге Мичигана

«На основании собранных на сегодняшний день доказательств мы оцениваем это нападение как террористический акт, вдохновленный “Хезболлой” и четко направленный против еврейской общины и крупнейшего еврейского храма в Мичигане… Доказательства свидетельствуют, что нападавший был мотивирован и вдохновлен воинственной идеологией “Хезболлы”, — сказала она (цитата по The Guardian).
Стрельба в синагоге Temple Israel в Уэст-Блумфилде произошла в начале марта. По версии следствия, 41-летний мужчина сначала врезался в здание на автомобиле, потом открыл огонь. Как пишет The Guardian, Газали застрелился внутри загоревшейся машины.
По данным ФБР, перед нападением мужчина смотрел в интернете видео о перестрелках, а также репортажи о лидере движения «Хезболлы» Наиме Касеме. Кроме того, за несколько минут до стрельбы в синагоге он отправил сестре видео, в котором заявил о своем намерении.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.