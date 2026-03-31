Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФБР увидело влияние «Хезболлы» на открывшего стрельбу в синагоге Мичигана

Айман Газали, подозреваемый в нападении на синагогу в штате Мичиган, находился под влиянием движения «Хезболла», сообщила глава детройтского отделения ФБР Дженнифер Руньян.

Источник: РБК

«На основании собранных на сегодняшний день доказательств мы оцениваем это нападение как террористический акт, вдохновленный “Хезболлой” и четко направленный против еврейской общины и крупнейшего еврейского храма в Мичигане… Доказательства свидетельствуют, что нападавший был мотивирован и вдохновлен воинственной идеологией “Хезболлы”, — сказала она (цитата по The Guardian).

Стрельба в синагоге Temple Israel в Уэст-Блумфилде произошла в начале марта. По версии следствия, 41-летний мужчина сначала врезался в здание на автомобиле, потом открыл огонь. Как пишет The Guardian, Газали застрелился внутри загоревшейся машины.

По данным ФБР, перед нападением мужчина смотрел в интернете видео о перестрелках, а также репортажи о лидере движения «Хезболлы» Наиме Касеме. Кроме того, за несколько минут до стрельбы в синагоге он отправил сестре видео, в котором заявил о своем намерении.

Газали переехал в США в 2011 году по семейной визе и через пять лет получил американское гражданство. По данным газеты, ранее он потерял родных в Ливане, которые погибли в результате авиаудара Израиля.

