Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ядерный риск: эксперт МТИ заявил о возможности ответа Ирана на удар Израиля

Иран способен нанести ответный удар в случае применения против него ядерного оружия. Об этом заявил профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол в интервью Гленну Диесену.

По его оценке, подобный сценарий может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Эксперт также допустил, что в условиях угрозы существованию государства Тегеран может попытаться получить ядерное оружие.

Военные действия в регионе продолжаются с 28 февраля. США и Израиль наносят удары по территории Ирана, стороны регулярно обмениваются атаками.

В Израиле заявляли, что целью операции является недопущение появления у Ирана ядерного оружия. В Вашингтоне указывали на намерение ослабить военный потенциал страны и призывали к смене власти.

Иран, в свою очередь, заявлял о готовности к обороне и отмечал отсутствие оснований для возобновления переговоров.

На фоне конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа с Ближнего Востока на мировой рынок.

Читайте также: В США призвали перенести базы после решения Испании по операции против Ирана.

