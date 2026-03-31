Ядерный риск: эксперт МТИ заявил о возможности ответа Ирана на удар Израиля

Иран способен нанести ответный удар в случае применения против него ядерного оружия. Об этом заявил профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол в интервью Гленну Диесену.
По его оценке, подобный сценарий может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Эксперт также допустил, что в условиях угрозы существованию государства Тегеран может попытаться получить ядерное оружие.
В Израиле заявляли, что целью операции является недопущение появления у Ирана ядерного оружия. В Вашингтоне указывали на намерение ослабить военный потенциал страны и призывали к смене власти.
Иран, в свою очередь, заявлял о готовности к обороне и отмечал отсутствие оснований для возобновления переговоров.
На фоне конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа с Ближнего Востока на мировой рынок.
Читайте также: В США призвали перенести базы после решения Испании по операции против Ирана.