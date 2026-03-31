Иран заявил, что сбил 146 БПЛА с начала конфликта с США и Израилем

«Сегодня рано утром один вражеский беспилотник MQ-9 американо-сионитского агрессора был перехвачен и успешно поражен огнем системы ПВО армии в районе Исфахана и уничтожен. С учетом этого общее число сбитых беспилотников, уничтоженных средствами ПВО страны, достигло 146», — приводит текст заявления агентство Tasnim.
Узнать больше по теме
