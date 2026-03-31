КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Все участники ПГ внесут предложения в народную программу партии.
«Единая Россия» продолжает регистрировать кандидатов для участия в предварительном голосовании. За три недели предварительного голосования партии «Единая Россия» в Красноярском крае зарегистрировано 116 кандидатов: 16 — на уровень Государственной Думы, 100 человек на выборы депутатов Законодательного Собрания. Победителей определят жители региона, именно они станут кандидатами от партии на предстоящих выборах в Заксобрание и Госдуму, которые пройдут в сентябре.
В предварительном голосовании принимают участие действующие политики: депутаты Заксобрания и Госдумы. В ходе регнедели документы подал зампред комитета по промышленности и торговле Государственной Думы ФС РФ, член партийной комиссии по развитию Сибири, региональный координатор президентской рабочей группы по СВО Александр Дроздов. В команде «Единой России» он с 2017 года. За пять лет на территории его округа построено семь новых школ и детских садов, капитально отремонтировано 41 учреждение. Благоустроено 31 общественное пространство, 20 культурных и спортивных объектов. Он намерен продолжить работу:
«За пять лет работы в Государственной Думе многое удалось сделать, помочь конкретным людям. Наказы остаются, вижу много вопросов, которые предстоит урегулировать. Чувствую поддержку земляков и уверен, что с накопленным опытом можно эффективно решать стоящие задачи. Поэтому принял решение принять участие в предварительном голосовании».
Попробовать свои силы, предложить идеи в качестве кандидата в новую народную программу могут, в том числе беспартийные и не имеющие политического опыта граждане России. Активное участие принимает молодежь, 12% участников моложе 35 лет. Документы на участие в процедуре подал студент Красноярского государственного педагогического университета из Дивногорска Виктор Кабанов. Он активно принимает участие в жизни города, возглавляет местное отделение «Молодой Гвардии Единой России» и поисковый отряд «Гагаринцы».
«Я считаю, что предварительное голосование — это определенная возможность заявить о себе, испытать свои силы, получить новый опыт и понять, откликаются ли твои инициативы людям», — отметил Виктор Кабанов.
В предварительном голосовании принимают участие ветераны СВО, на данный момент пятеро участников СВО выдвинули свои кандидатуры. Для них предусмотрены преференции — 25% к полученному результату, возможность обучения и сопровождения на площадке Высшей партийной школы. Участие в процедуре принимает Герой Российской Федерации, командир казачьего батальона «Сибирь» Олег Ликонцев. Он уроженец Канска, выходец из потомственной казачьей семьи, служил в органах внутренних дел, занимался патриотическим воспитанием молодежи. На СВО пошел добровольцем, был снайпером, затем старшим снайпером, потом инструктором, а затем командиром стрелковой роты снайперов, завершил командиром батальона. Отряд под его руководством выполнял боевые задачи на самых сложных направлениях. Несколько раз был ранен, сейчас продолжает патриотическую работу в родном городе и занимается гуманитарной помощью для бойцов СВО. Свое решение объяснил желанием быть полезным родному городу, краю и стране:
«Меня война научила быть командным игроком, сколько бы я один не штурмовал здание, я его не возьму. Для того, чтобы победить, нужна команда. И только командой можно продвигать свои идеи и многого достигнуть. К сожалению, по здоровью я не могу больше выполнять боевые задачи. Но я теперь должен делать хорошие дела и за себя, и за своих погибших братьев. Оставить после себя что-то хорошее и полезное на земле, высшая миссия для меня».
Победителей выберут жители региона. Регистрация избирателей начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Голосование пройдет с 25 по 31 мая в электронном формате с подтверждением личности через портал «Госуслуги». Принять участие в выборах кандидатов может любой житель, имеющий прописку на территории Красноярского края.