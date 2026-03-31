Индексация пенсий и усиление контроля за тарифами: россиянам перечислили вступающие в силу в апреле законы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о ключевых законодательных изменениях, которые вступают в силу в апреле. Их он перечислил в своем Telegram-канале.
В первую очередь он рассказал об изменениях в пенсионных выплатах. Меры направлены на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, получающих выплаты по старости, инвалидности или потере кормильца.
«Социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Это коснется более 3,5 млн граждан», — написал Володин.
Вместе с тем Федеральная антимонопольная служба с апреля получит расширенные полномочия в сфере тарифного регулирования. В случае неоднократного неисполнения решений и предписаний ведомства ФАС сможет самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов.
Законодатели также ужесточили персональную ответственность должностных лиц за невыполнение решений антимонопольного органа. Вместо прежних штрафов вводится безальтернативная дисквалификация на срок до трех лет.
Кроме того, с апреля снизится финансовая нагрузка на пользователей сервисов рассрочки. Вступают в силу правила, согласно которым стоимость товара при покупке в рассрочку не может превышать цену при полной единовременной оплате. Законодатели добавили, что максимальный срок такой рассрочки ограничен шестью месяцами.
Ранее сообщалось, что в В ГД разрабатывают новый закон об индексации ипотечных выплат многодетным семьям.