146 дронов сбито: Иран заявил о наращивании перехватов БПЛА США и Израиля

Число беспилотников США и Израиля, уничтоженных средствами ПВО Ирана с начала конфликта, достигло 146. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на армейскую пресс-службу.

По данным военных, очередной беспилотник был перехвачен утром в районе города Исфахан. Речь идет о аппарате типа MQ-9, который, как уточняется, был обнаружен и поражен средствами противовоздушной обороны.

В заявлении отмечается, что после этого инцидента общее количество уничтоженных беспилотных летательных аппаратов увеличилось до 146.

Боевые действия в регионе продолжаются с конца февраля. Стороны регулярно обмениваются ударами с применением авиации и беспилотников.

Ядерный риск: эксперт МТИ заявил о возможности ответа Ирана на удар Израиля.

