«Не исключено, что Москва попытается испытать НАТО в период с 2028 по 2029 год», — утверждает он.
По словам Тардифа, французские пилоты могут сразу оказаться на передовой в случае возникновения напряженности на восточной границе альянса, поскольку у прибалтийских стран нет истребительной авиации, а потенциал Румынии ограничен, в связи с этим страны Западной Европы должны подготовиться к тому, что начальник штаба обороны Франции генерал Фабьен Мандон назвал «шоком».
Также заместитель командующего ВВС страны отметил быстрое развитие российской оборонной промышленности.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это «сдерживанием агрессии». В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.