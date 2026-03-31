Атаковавшие Ленинградскую область дроны запускали через Литву, Латвию и Эстонию

Беспилотники типа FP-1 применены при атаке на Ленинградскую область, сообщает телеграм-канал SHOT. По данным источника, аппараты запускались через территорию стран Прибалтики.
Как уточняется, речь идет о дронах с дальностью полета около 1200 километров. Длина таких аппаратов составляет порядка 3,5 метра.
Атаки на регион продолжаются в течение недели. По имеющейся информации, в результате последнего налета пострадали три человека, среди них двое детей.
В ночь на атаку в небе над Ленинградской областью силы ПВО уничтожили 38 беспилотников.
Также вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. Позже они были сняты.
