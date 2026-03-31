Дезинформация населения и молниеносное введение ЧП в Молдове: Что не так с «инцидентом» на ЛЭП Исакча-Вулканешты

«Так чем же был на самом деле “инцидент” на ЛЭП Исакча-Вулканешты? — задаётся вопросом журналист Сергей Ткач.
Из-за того, что молдавская власть постоянно лжет, недоговаривает, фальсифицирует «события», дезинформирует население, гражданам приходится часто выступать в качестве «сторожевых псов демократии», перепроверять сообщения СМИ и чиновников, даже проводить свои исследования, чтобы докопаться до истины.
Последний случай из этого ряда — «инцидент» на ЛЭП Исакча-Вулканешты. Но что здесь не так, что заставляет усомниться в нарративах властей?
Прежде всего, масштабный ответ — молниеносное введение в стране ЧП в области энергетики. Граждане еще не успели опомниться, понять, что к чему, а за один день правительство и парламент ввели режим ЧП.
Предварительно СМИ пугали население отключением электричества в часы пик. Затем ответственные лица сообщали, что они совершили невозможное и получили необходимый объем электроэнергии.
Когда 28 марта стало известно, что неполадки на ЛЭП устранены, возникло понятное недоумение: а что это было?
Попробуем покопаться в фактах.
История была представлена так, что авария произошла в результате атаки российских дронов. Посмотрим, что сообщали СМИ Украины, которые внимательно отслеживают военные действия, чтобы оповещать граждан в случае нападения.
Вот информация о событиях в ночь на 23 марта.
Издание 24tv.ua сообщило об атаке юга Одесской области. Указывались населенные пункты — Затока, Черноморск и сама Одесса. Итог нападения такой: «На Одесскую область была массированная атака, повреждена гражданская инфраструктура, в частности, портовая. Под ударом оказались и жилые дома в пригороде Одессы».
О повреждениях ЛЭП ничего не сказано.
Другое издание nv.ua сообщает: «Ночью Россия атаковала Украину шахедами, в Одессе прогремели взрывы». Вот более подробный отчет.
«22:54 Воздушные силы сообщают, что группа шахедов из акватории Черного моря движется в сторону Одесской области.».
23:50 В Одессе слышны взрывы, сообщает Суспільне.
1:00 Воздушные силы сообщают о БПЛА, направляющихся к Затоке.
03:50 Группа БПЛА в акватории Черного моря в направлении юга Одесской области, сообщают Воздушные силы.
Издание unian.net: «Вечером 23 марта сообщалось, что российские “Шахеды” атаковали Одесскую область, что привело к отключению электричества в части Одесского района. В частности, свет отключили в Пересыпском районе (Одессы)».
Уже упоминавшийся ресурс 24tv.ua сообщил представил данные на 08:00, 23 марта.
«Сколько дронов сбила ПВО Украины? Их большинство — 234 из 250 запущенных».
24 марта украинские СМИ сообщили только об ударе одного российского дрона в Одесской области. «Вечером вторника, 24 марта, российский беспилотник разрушил жилой дом на юге Одесской области. На месте атаки вспыхнул масштабный пожар. По меньшей мере один человек пострадал».
Других нападений этот день не было.
Итак, украинские СМИ, постоянно отслеживающие атаки РФ, не сообщили о нападении на ЛЭП Исакча-Вулканешты. О том, что Молдова пострадала в результате атаки России, рассказали молдавские СМИ. Украинские издания подавали информацию о поражении ЛЭП со ссылкой на молдавские источники, как будто событие имело место в Молдове.
"В понедельник, 23 марта, из-за атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины в Молдове произошло отключение линии электропередачи Исакча-Вулканешти, которая соединяет энергосистемы Молдовы и Румынии, сообщает NewsMaker.
В Министерстве энергетики Молдовы сообщили, что бригады трех операторов систем передачи координируют на оперативном уровне необходимые технические проверки (www.unian.net).
А издание 24tv.ua под громким заголовком «Ночные удары России нарушили ключевое энергетическое сообщение Молдовы с Европой», указывает, что «В Молдове отключили ключевую линию электропередач из-за атаки на энергетическую инфраструктуру Юга Украины».
Обратите внимание, что линию отключила сама Молдова, сбой не произошел в результате повреждения ЛЭП.
Итак, Украина, где предположительно произошло отключение в результате атаки БПЛА, ссылается на минэнерго Молдовы.
Не менее интересно и то, что СМИ не опубликовали ни одной фотографии с места события. Мы помним, что любое падение беспилотника в Молдове всегда сопровождалось снимком. Это было даже когда дрон обнаружили на крыше заброшенного в виноградниках садового домика, где-то у черта на куличках.
Далее вся информация об «инциденте» поставлялась только молдавскими СМИ. Украинские журналисты не выезжали на место «аварии» и не писали, как ремонтники, рискуя жизнью, чинят поломки на пострадавшей ЛЭП.
Молдавские СМИ приводят две фотографии: министр Дорин Жунгиету в строительной каске на фоне ЛЭП.
А также фото Национального центра управления кризисами (НЦУК) — в кадре заседающие чиновники, (один упитаннее другого).
Так чем же был на самом деле «инцидент» на ЛЭП Исакча-Вулканешты?
Сами сообщения обслуживающих власть молдавских СМИ иногда не могли не вызвать улыбки. Вот пример.
Вначале в информации moldpres.md (опять же со ссылкой на НЦУК) говорится, что «в непосредственной близости от линии электропередачи Исакча-Вулканешты, пострадавшей в результате атак на энергетическую инфраструктуру Украины, обнаружены разбившиеся дроны… Как отметили в НЦУК, сложившаяся ситуация требует введения ограничений доступа для технических бригад и проведения работ по разминированию, чтобы обеспечить проведение вмешательств в условиях максимальной безопасности. Точная продолжительность работ может быть оценена только после завершения этих операций».
Но через два абзаца уже говорится, что «Власти заверяют, что бригады на местах прилагают все усилия для устранения аварии и восстановления нормального функционирования энергетической инфраструктуры, подчёркивая, что безопасность граждан и специалистов, задействованных во вмешательствах, остаётся приоритетом».
За все время граждане Молдовы не получили точной информации: где именно дроны повредили линию электропередач, а главное — каков характер повреждений.
Мы также не знаем, представляли ли обломки дронов реальную опасность и каковы результаты работы специалистов по разминированию, если они были.
Отсутствие конкретики и подробностей, безусловно, создает впечатление, что мы имеем дело с какой-то инсценировкой, бутафорией и манипуляцией.
На этом фоне можно предполагать все что угодно: что повреждения имели не связанную с войной причину, что удар был нанесен средствами ПВО, что никакой аварии не было на территории Украины, а имели место профилактические работы, что линия была под периодической нагрузкой все это время.
Но зачем все это молдавским властям? Какова истинная цель?
1. Главная версия, конечно, — мистификация понадобилась для введения в стране ЧП в области энергетики. Первоначально масштабы повреждений раздувались, но когда ЧП было введено, очень скоро, неожиданным образом проблема разрешилась.
Понятно, что ЧП позволяет властям манипулировать финансовыми ресурсами. Например, осуществлять сомнительные сделки по закупке «аварийной энергии». Кроме этого, накладывать ограничения на общественную жизнь, манипулировать информационной политикой.
2. «Инцидент» и введение ЧП использованы в рамках гибридной войны с Россией. Москву обвинили в намеренном нанесении ущерба военными средствами энергоинфраструктуре Молдовы, заговорили о необходимости возместить потери. Любопытно, что еще в октябре 2025 года министр Жунгиету говорил, что «опоры ЛЭП Вулканешты-Кишинев в южной Украине могут стать мишенью для РФ». В общественном сознании молдаван поддержан образ России как страны-агрессора, появился дополнительный аргумент для вступления в «коалицию желающих», государств, решивших напрямую подключиться к войне с Россией. И, что немаловажно, наращивать военные расходы.
3. Третий момент связан с сомнительными сделками из-за «инцидента». Закупалась у воюющей Украины «аварийная энергия», оплачивались «ремонтные работы». Однако на сегодняшний момент не существует физических доказательств того, что все это имело место. Всякого рода декларации чиновников, заявления СМИ не являются чем-то убедительным.
Также очевидно, что все три момента (введение режима ЧП, гибридная война, финансовые махинации) между собой тесно связаны. Одно стимулирует другое.
На следующий день, после того как стало известно о восстановлении работы «поврежденной» ЛЭП, некоторые оппозиционные партии потребовали отмены режима ЧП.
Но на самом деле требуется объективное расследование действий молдавских властей, потому что если мы имеем дело с фикцией и лживыми нарративами, то тут нужно ставить вопрос не просто об отставках, а об уголовных делах".
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Тотальный контроль над страной и полное повиновение населения: Что стоит за административно-территориальной реформой в Молдове.
На деле преследуются политические цели: создание примарий там, где это удобно с электоральной точки зрения, а не там, где есть потребность сообщества (далее…).
Власти Молдовы не смогут поддержать население в случае чрезвычайных ситуаций: Даже на пути в ЕС в этой части наша страна сделала шаг назад — надеемся только на себя.
Едва ли в критических ситуациях государство будут интересовать проблемы обычных граждан (далее…).
Вместо недели месяц: Посылки в Молдову теперь будут доставлять на 25 дней дольше, чем сейчас — что случилось?
Компания Airest, основной оператор грузовых перевозок в Кишиневе в последние годы, прекратила свою деятельность в Молдове (далее…).