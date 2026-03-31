Игорь Кобзев вручил государственные награды жителям Приангарья

В числе наград — орден Пирогова, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II степени и «Родительская слава», медали «За развитие железных дорог», «За развитие Сибири и Дальнего Востока», нагрудные знаки к почетным званиям «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации», «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», «Заслуженный экономист Российской Федерации», «Заслуженный юрист Российской Федерации», Почетные грамоты и благодарности Президента РФ.
«Всегда радостно, трогательно и ответственно вручать награды жителям Иркутской области, заслуги которых оценены главой государства. На этих людей всегда можно положиться, с них нужно брать пример. Каждый из награжденных находится на передовой и выполняет важные задачи. Большая благодарность наставникам, которые передали опыт и знания. Родителям, научившим дисциплине, ответственности, целеустремленности. Дедушкам и бабушкам, героически защищавшим страну на фронте и в тылу. Дух победителя у нас в каждом сердце, в каждой душе. Каждый, кто удостоен высоких наград, продолжает славные традиции наших предков — отдает свои силы, знания и таланты родному Приангарью и всей России», — подчеркнул Игорь Кобзев. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орденом Пирогова награжден коллектив областного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», которым руководит главный врач Владимир Новожилов, сообщает пресс-служба областного Правительства.
В 2025 году старейшей больнице Иркутска исполнилось 130 лет. В течение года в учреждение обращается более 110 тыс. детей, примерно половина из них получает экстренную помощь в специализированных круглосуточных отделениях. Стационарное лечение ежегодно проходят 25−30 тыс. пациентов. В год проводится более 11 тыс. операций. Больница оказывает квалифицированную специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь детям и подросткам не только из Приангарья, но и из других регионов России: Тывы, Якутии, Бурятии, Хабаровского и Забайкальского краев. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены иркутяне Мария и Виталий Медведевы, которые воспитывают четырех детей.
Звание «Почетный гражданин Иркутской области» присвоено участнику специальной военной операции, Герою России, члену партии «Единая Россия» Сергею Степанову. С июня 2024-го по ноябрь 2025 года он проходил службу в зоне СВО, был сапером штурмового отделения, а сейчас продолжает служить в воинской части под Иркутском. С 1996 года Сергей Степанов — ветеринарный фельдшер, много лет посвятил этой работе, в прошлом году поступил в Иркутский государственный аграрный университет, чтобы стать ветврачом. Также в рамках церемонии вручены нагрудные знаки к почетному званию «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области». Одной из награжденных, председателю Иркутской региональной общественной организации «Союз мастеров народного искусства “Оникс” Галине Березиной, исполнилось 90 лет.