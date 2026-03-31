Это не навсегда: что будет с китайским безвизом

РФ и Китай планируют продлить действие соглашения о безвизовом режиме, которое истекает в сентябре текущего года. Об этом сообщил глава Министерства экономического развития Максим Решетников. В течение второго квартала текущего года появятся конкретные предложения.
Эксперты «Известий» считают, что cоглашение о безвизовом режиме, скорее всего, будет продлено на один или несколько лет, но не будет носить бессрочный характер. Обе страны выражают заинтересованность в его дальнейшей работе.
Вопрос заключается в том, закреплять ли его на уровне двусторонних соглашений или продолжать в одностороннем порядке. На данный момент безвизовый режим действует в одностороннем порядке: Китай инициировал его в сентябре, а Россия ответила взаимностью в декабре.
Однако, как правило, безвизовые режимы основываются на взаимных двусторонних договоренностях, отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Сейчас идет работа по установлению их формата.
Новое соглашение о продлении безвизового режима может также стимулировать развитие автотуризма между странами. Это направление представляет интерес для Москвы. Сейчас россияне теоретически имеют возможность въехать в Китай на личном автомобиле, однако на практике это сопряжено со значительными трудностями.
Техосмотр, получение китайских водительских прав, предварительное согласование маршрута и передвижение в сопровождении гида — вопросов много. Въезд из КНР в Россию на автомобиле также затруднен.
Эксперты сходятся во мнении, что Пекин вряд ли согласится на бессрочную отмену виз. Вероятно, стороны продлят действующий режим на один или несколько лет. Такая же норма действует для более чем 40 стран до 31 декабря 2026 года.