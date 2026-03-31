СМИ: конфликт Трампа и Стармера подрывает сотрудничество США и Британии

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Напряженность в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и британским премьером Киром Стармером начала сказываться на рабочих отношениях между дипломатами, чиновниками и военнослужащими двух стран и вносить разлад в сотрудничество в сфере безопасности, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о своем разочаровании Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном. Американский лидер сравнил нынешнего британского премьера с Уинстоном Черчиллем, назвав того великим, но с сожалением отметив, что Стармер — это не Черчилль.

«Первые трещины в американо-британском сотрудничестве в сфере безопасности появляются на фоне напряженности между… Трампом и… Стармером по поводу Ирана, которая подрывает рабочие отношения между дипломатами, чиновниками и военнослужащими», — пишет издание.

Как пишет Financial Times, отчасти такая ситуация начала наблюдаться еще с момента возвращения Трампа в Белый дом. Источник добавил, что недавно Британия начала дольше согласовывать одобрение запросов на использование американскими самолетами британских военных объектов, таких как база ВВС Фэрфорд в Глостершире.

«Раньше подобные запросы “утверждались автоматически” властями Великобритании, но теперь они стали “более придирчивыми”, и “в системе появилось дополнительное напряжение”, — сказал источник. При этом, как отмечает издание, британские чиновники настаивают на том, что в политике безопасности Великобритании ничего не изменилось.

Как отмечает газета, британским чиновникам также пришлось адаптироваться к тому, что при Трампе Белый дом работает через более узкий круг приближенных. Британские дипломаты говорят, что их традиционные каналы связи в Вашингтоне сузились, и доступ все больше зависит от небольшой группы советников.

Однако, по словам одного британского чиновника, британское «посольство — одно из лучших в Вашингтоне и имеет связи прямо с центром системы». Он добавил, что между британскими и американскими чиновниками существуют прочные повседневные рабочие отношения.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше