СМИ: ЕС не понимает, почему Киев мешает проверке «Дружбы»

В конце января Киев прекратил прокачку топлива по этому нефтепроводу в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения из-за якобы российских ударов. Будапешт и Братислава считают, что «Дружба» функционирует, а остановка транспортировки энергоресурсов — это политическое решение Украины. По данным СМИ, еще 18 марта европейские эксперты прибыли в Киев для проверки, однако доступ к объекту они так и не получили.