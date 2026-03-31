«Неразумно», «загадка» и «не ясно» — вот некоторые слова, используемые в дипломатических кругах для описания препятствования Киевом работе группы, направленной для инспекции трубопровода", — говорится в публикации.
Блок не понимает, что за игру ведет Украина, заявил неназванный дипломат.
В конце января Киев прекратил прокачку топлива по этому нефтепроводу в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения из-за якобы российских ударов. Будапешт и Братислава считают, что «Дружба» функционирует, а остановка транспортировки энергоресурсов — это политическое решение Украины. По данным СМИ, еще 18 марта европейские эксперты прибыли в Киев для проверки, однако доступ к объекту они так и не получили.
Венгрия в ответ на шантаж перестала поставлять дизель, а 20 февраля заблокировала кредит от ЕС. Словакия же заявила, что не поддержит новый пакет санкций против России, если Европейская комиссия продолжит поддерживать Украину.