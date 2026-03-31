Беглов рассказал, когда пройдет праздник «Алые паруса» в Петербурге

«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.