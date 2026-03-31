Беглов рассказал, когда пройдет праздник «Алые паруса» в Петербурге

Беглов: праздник «Алые паруса» в Петербурге пройдет в этом году 27 июня.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге пройдет в этом году 27 июня, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Начинаем подготовку к главному празднику выпускников “Алые паруса”. Одно из самых красивых и ожидаемых мероприятий в Петербурге пройдёт в этом году 27 июня», — написал он в своем канале в Max.

«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.

