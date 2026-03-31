11 смертей на 100 тысяч: смертность в центрах ICE в США выросла в 2026 году

Смертность среди нелегальных мигрантов, содержащихся под стражей Службы иммиграционного и таможенного контроля США, значительно выросла с начала второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC.
По данным канала, если в 2022 году на 100 тысяч заключенных приходился один случай смерти в год, то в 2025 году показатель увеличился до семи. За первые десять недель 2026 года он достиг 11 смертей на 100 тысяч человек.
С января 2025 года по 29 марта 2026 года в центрах содержания умерли 45 человек.
Рост смертности происходит на фоне увеличения числа задержанных. По данным ABC, численность находящихся под стражей нелегальных мигрантов превысила 70 тысяч человек.
Дональд Трамп ранее заявлял, что до его возвращения к власти в США незаконно въехали около 25 миллионов человек. После инаугурации 20 января 2025 года он объявил о начале масштабной кампании против нелегальной миграции.
В рамках этой политики был введен режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой. Также заявлялось о планах провести крупнейшую в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов.
