К 2027 году — новая система защиты: Эстония вложит сотни миллионов в ПВО от БПЛА

Создание современной системы защиты от беспилотников в Эстонии может потребовать до €500 млн. Об этом заявил министр внутренних дел республики Игорь Таро, его слова приводит портал Delfi.

По его оценке, такие расходы ставят вопрос о распределении финансирования между внутренней безопасностью и общей системой государственной обороны.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о планах инвестировать более €360 млн в оборонную сферу в ближайшие четыре года. Средства направят на разработку технологий противодействия беспилотникам и формирование собственных ударных возможностей.

Ожидается, что система противодействия БПЛА будет создана к концу 2027 года. Первые элементы планируется внедрить уже в 2026 году.

В сентябре 2025 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о подготовке срочных мер по созданию так называемой «стены дронов» на восточном направлении Европы.

Проект предполагает развертывание многоуровневой системы мониторинга и защиты от беспилотников вдоль границы с Россией. В инициативе участвуют Германия, Польша, Финляндия и страны Балтии.

