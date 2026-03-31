Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы МИД России назвал условие для экспорта российской нефти

Источник: РБК

Россия не будет поставлять нефть в страны, которые поддерживают потолок цен, заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Ситуация на энергетических рынках сейчас подвержена сильной волатильности, ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов. Однако правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку на нефть российского происхождения — антирыночной мере, нарушающей цепочки поставок. Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею», — сообщил дипломат.

Он также подчеркнул, что Россия будет внимательно рассматривать запросы от других стран на поставку нефти, а также учитывать характер отношений России с этими государствами и экономический интерес.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС «в одночасье» отказался от российских энергоресурсов и теперь расплачивается за зависимость от поставок из России.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке цены на энергоресурсы в Европе значительно выросли. Иран после атаки США и Израиля заблокировал проход через Ормузский пролив, тем самым ограничив выход нефтегазовых танкеров из Персидского залива. 9 марта цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла почти на треть, до $119,5. До такого уровня она поднималась впервые с середины 2022 года.

Европа резко сократила закупку российских энергоресурсов после февраля 2022 года. Тогда глава ЕК предупреждала, что немедленный полный отказ от российских энергоносителей может привести к перебоям в поставках и росту цен.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

