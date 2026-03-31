Замглавы МИД России назвал условие для экспорта российской нефти

После обострения конфликта на Ближнем Востоке цены на энергоресурсы в Европе значительно выросли. Иран после атаки США и Израиля заблокировал проход через Ормузский пролив, тем самым ограничив выход нефтегазовых танкеров из Персидского залива. 9 марта цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла почти на треть, до $119,5. До такого уровня она поднималась впервые с середины 2022 года.