Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: разведка доложила Трампу, что Иран вряд ли поддастся угрозам США

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники американской разведки проинформировали президента США Дональда Трампа о том, что Иран, согласно их оценкам, скорее всего, не будет реагировать на угрозы со стороны вашингтонской администрации. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post (WP).

Источник: Reuters

По словам источников издания, «аналитики разведки представили оценки, согласно которым Иран считает, что одерживает верх в конфликте, и в связи с этим вряд ли будет реагировать на угрозы применения силы со стороны США». Как уточнили источники, американского лидера «ознакомили с этими оценками».

Как констатируется в публикации, президент США регулярно выступает с новыми угрозами в адрес Ирана, но вместе с тем заявляет и о поддержании контактов между американской стороной и властями исламской республики. «Иран отрицает практически все утверждения Трампа», — отмечает издание. По словам его источников, между сторонами пока имеет место лишь «обмен через правительство Пакистана требованиями, которые не совпадают друг с другом».

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

