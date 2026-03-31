В ФСБ заявили о причастности агента к удару по Белгородской области

Задержанный в Белгородской области подозреваемый в шпионаже признал, что переданные им данные стали причиной удара ВСУ и гибели людей. Об этом сообщает ФСБ России, опубликовав видеозапись с его показаниями.
По словам фигуранта, он передавал сведения знакомому, связанному с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Речь шла о координатах скопления российских военных в одном из населенных пунктов, после чего по этой точке был нанесен удар.
Он также сообщил, что после атаки его куратор уточнял информацию о числе жертв. Задержанный подтвердил, что погибшие были.
За переданные сведения, по его словам, он получал денежное вознаграждение, которое поступало через игровые автоматы.
Ранее в ФСБ заявили о пресечении противоправной деятельности гражданина Украины 1990 года рождения, причастного к шпионажу в интересах ВСУ. По данным ведомства, он был завербован через иностранный мессенджер сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины.
Как уточняется, фигурант собирал сведения об обстановке в приграничных районах Белгородской области за денежное вознаграждение. В частности, он установил координаты расположения военнослужащих и техники Вооруженных сил России и передал их украинской стороне.
Следственным отделом УФСБ по Белгородской области возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
