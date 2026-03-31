ЕС раскритиковал отказ Украины допустить инспекторов к нефтепроводу «Дружба»

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт останавливает поставки газа Украине до тех пор, пока Киев не возобновит работу нефтепровода «Дружба». Киев утверждает, что труба якобы была повреждена, из-за чего туда приезжали для оценки эксперты. Однако украинские власти так и не предоставили им доступ.