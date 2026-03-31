ЕС раскритиковал отказ Украины допустить инспекторов к нефтепроводу «Дружба»

В кулуарах Брюсселя ситуацию описывают сдержанно, но критично. Поведение местных властей представители сообщества охарактеризовали как «неразумное» и «загадочное», напоминая, что «от разблокировки “Дружбы” выиграют все стороны».
«У нас нет чёткого представления о том, что за игру ведёт Украина», — заявил один из чиновников.
Поставки сырья в Венгрию и Словакию прекратились 27 января. Будапешт уверен: техническое состояние магистрали в норме, а перекрытие вентилей носит исключительно политический характер.
В ответ венгерское руководство перешло к жёстким мерам. Правительство страны заблокировало выделение Киеву «военного кредита» в размере 90 млрд евро и пообещало саботировать любые инициативы Брюсселя, выгодные украинской стороне. Кроме того, Будапешт отказывается согласовывать двадцатый пакет санкций против России.
Ранее Еврокомиссия пыталась урегулировать вопрос, направив 19 марта профильную группу для осмотра объекта. Однако в состав комиссии не включили профильных специалистов из пострадавших стран, что лишь накалило атмосферу вокруг инцидента.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт останавливает поставки газа Украине до тех пор, пока Киев не возобновит работу нефтепровода «Дружба». Киев утверждает, что труба якобы была повреждена, из-за чего туда приезжали для оценки эксперты. Однако украинские власти так и не предоставили им доступ.
