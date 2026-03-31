Пушков объяснил неспособность Вашингтона завершить конфликт с Ираном

Между тем чиновники американской администрации рассказали, что президент США Дональд Трамп в разговоре с помощниками выразил готовность свернуть операцию против Ирана, даже несмотря на то, что Ормузский пролив останется преимущественно заблокированным. По данным издания, если эти усилия не увенчаются успехом, США начнут оказывать давление на европейских союзников и страны Персидского залива, чтобы те взяли на себя инициативу по открытию пролива.