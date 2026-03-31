ФСБ: переданные агентом ГУР данные стали причиной удара по Белгородской области

Переданные украинским агентом данные стали причиной удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области, в результате которого погибли люди. Соответствующее видео опубликовала ФСБ. Об этом рассказал задержанный в Белгородской области за шпионаж украинский агент.
По его словам, он передавал данные своему другу, который работает в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Также задержанный рассказал, что за информацию он получал вознаграждение через игровые автоматы.
«Попросил передать данные о скоплении войск РФ в поселке, после чего был нанесен там удар. Потом он у меня спрашивал, сколько было жертв», — сказал он.
Напомним, Белгород и округ подверглись массированному ракетному обстрелу боевиков ВСУ. В результате атаки нанесен серьезный ущерб энергетической инфраструктуре: нарушено электроснабжение, подача воды и тепла.