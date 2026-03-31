Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: переданные агентом ГУР данные стали причиной удара по Белгородской области

Переданные украинским агентом данные стали причиной удара ВСУ по Белгороду.

Источник: Комсомольская правда

Переданные украинским агентом данные стали причиной удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области, в результате которого погибли люди. Соответствующее видео опубликовала ФСБ. Об этом рассказал задержанный в Белгородской области за шпионаж украинский агент.

По его словам, он передавал данные своему другу, который работает в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Также задержанный рассказал, что за информацию он получал вознаграждение через игровые автоматы.

«Попросил передать данные о скоплении войск РФ в поселке, после чего был нанесен там удар. Потом он у меня спрашивал, сколько было жертв», — сказал он.

Напомним, Белгород и округ подверглись массированному ракетному обстрелу боевиков ВСУ. В результате атаки нанесен серьезный ущерб энергетической инфраструктуре: нарушено электроснабжение, подача воды и тепла.