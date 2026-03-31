Политолог: дедлайн Трампа по Ирану может оказаться отвлекающим маневром

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по иранским энергообъектам до 6 апреля. В понедельник, 30 марта, в Белом доме сообщили, что американский лидер нацелен на достижение соглашения с Тегераном к этой дате.
Главный вопрос — действительно ли этот дедлайн установлен, не является ли он отвлекающим маневром США, попыткой усыпить бдительность Ирана, для того, чтобы в неожиданный момент опять нанести удар. В этом отношении очень многое держится на слове Дональда Трампа.
Эксперт считает, что возможное начало наземной операции в Иране может полностью изменить мировую повестку.
Если такая операция начнется, то можно говорить о затяжном кризисе. Кроме того, это потенциально приведет к втягиванию в конфликт и региональных сил, и европейцев. Учитывая, что у многих стран, в том числе у Израиля, есть ядерное оружие, конфликт на Ближнем Востоке может привести к развитию ядерного противостояния.
Аналитик также допускает односторонний выход США из конфликта на Ближнем Востоке, однако в ближайшей перспективе такой сценарий маловероятен.
Пятибратов не исключает завершения текущего конфликта по сценарию финала 12-дневной войны в 2025 году. Тогда стороны обменялись взаимными ударами, предварительно предупредив друг друга, чтобы минимизировать число жертв.
Это стало точкой в конфликте. Сегодня мы недооцениваем вероятность такого вида договоренностей. Ведь и Иран, и США на самом деле не хотят продолжения этого конфликта, они просто не могут найти точку выхода. В этот раз стороны тоже могут договориться о каком-то приемлемом взаимном ущербе, который позволит всем сохранить лицо и при этом не доведет до глобального конфликта.
Эксперт отмечает: признаков реальной дипломатической работы сторон пока нет, поэтому такой сценарий возможен, но не на этой неделе.
Ранее Дональд Трамп пригрозил Ирану «взрывом и полным уничтожением электростанций» в случае провала переговоров.