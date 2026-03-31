Зачем Ирану выход из ДНЯО: перспективы создания ядерного оружия

Атаки на АЭС «Бушер»
До начала военной кампании посол Израиля в России Одед Йосеф в интервью с RTVI заявлял, что обстрел АЭС не планируется в случае ударов, так как израильские военные силы выбирают для ударов только военные объекты.
В ходе военного конфликта «Бушер» уже трижды подверглась атакам — 7, 24 и 27 марта. Во время третьего удара взрыв боеприпаса произошел у насосной станции. Разрушений объекта не было, как и выброса радиации.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев предупредил, что такие обстрелы являются угрозой для ядерной безопасности.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отделался призывом к максимальной сдержанности, чтобы избежать риска ядерной аварии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаки на «Бушер». Она заявила, что удары «заслуживают однозначного и решительного осуждения со стороны всего мирового сообщества» и призвала МАГАТЭ громче предупреждать об угрозе.
«Драматизм ситуации усугубляется тем, что атакующие мирные атомные объекты в Иране государства своими действиями попросту перечеркивают ДНЯО, проверочные механизмы МАГАТЭ, конвенции в области ядерной и физической безопасности, равно как и профильные нормы Агентства», — цитирует представителя МИД РИА Новости.
Почему Иран планирует выйти из ДНЯО
О серьезности намерений Ирана выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия свидетельствует заявление официального представителя МИД Исламской Республики Эсмаила Багаи. Он уточнил, что вопрос прекращения соблюдения ДНЯО обсуждается в парламенте.
Ранее представитель иранского парламента Алаэддин Боруджерди заявил, что соблюдение ограничений, предусмотренных ДНЯО, после агрессии США и Израиля не имеет смысла. Он уточнил, что Иран исполняет свои обязательства, но подвергается только строгим инспекциям, не получая поддержки со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое не осуждает нападения на ядерные объекты.
Тегеран считает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси «не сделал ничего полезного» и лишь усугубил ситуацию — удары по АЭС и по ядерным объектам продолжились.
В интервью итальянской газете Corriere della Sera 25 марта гендиректор МАГАТЭ анонсировал переговоры между США и Ираном, которые в итоге не состоялись. В беседе с журналистом он заявил, что иранские специалисты имеют 400 килограммов урана, обогащенного до 60%.
«Иранцы говорят, что имеют право это сделать, и это нельзя отрицать, но это тревожное событие. Ни одна страна в мире, не обладающая ядерным оружием, не обогащается на этом уровне», — сказал Гросси, косвенно оправдав таким образом агрессию в отношении Ирана. Кроме того, он не осудил атаки на АЭС «Бушер» и объяснил, что только ядерная война способна уничтожить ядерный потенциал Тегерана.
Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади прокомментировал выступление Гросси в СМИ. Он подчеркнул, что глава МАГАТЭ не выступил с предупреждением о последствиях войны для Ирана с использованием разрушительных и незаконных видов оружия.
«Он указывает путь к уничтожению законной и легитимной ядерной деятельности Ирана», — отметил замминистра иностранных дел Ирана в соцсети Х.
Приведет ли выход из ДНЯО к созданию ядерной бомбы
Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автор Rutube-канала «Политоскоп» Василий Климов в беседе с RTVI обратил внимание, что позиция Тегерана о выходе из ДНЯО принимается в период военного конфликта с США и Израилем.
«Это решение означает снятие с себя официальных ограничений на обогащение урана, но не автоматическое создание ядерного оружия. В преддверии Обзорной конференции ДНЯО приходится наблюдать опаснейший прецедент выхода из Договора, вызванный кризисом договорно-правовых норм в сфере ядерного нераспространения», — подчеркнул эксперт.
Климов уточнил, что решение Ирана, а также стремление ряда стран проводить ядерные испытания могут привести к тому, что режим нераспространения рухнет — в мире у ряда государств появится свое ядерное оружие.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее также обратил внимание на то, что военная операция Вашингтона и Тель-Авива в отношении Тегерана подрывает ДНЯО, передает ТАСС.
Ульянов уточнил, что теперь другие страны могут считать, что свое ядерное оружие является «эффективной гарантией от нападения». Постпред России уточнил, что в некоторых государствах Европы и Азии уже начали обсуждать этот вопрос.
Доктор военных наук, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков допустил, что стремление Ирана выйти из ДНЯО свидетельствует о планах создать ядерное оружие. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что план США с захватом 450 кг иранского урана на фоне заявлений властей Исламской республики о выходе из ДНЯО станет трудноосуществимым.
«Это является прямым намеком на то, что страна собирается развивать ядерное оружие. В таких условиях иранское руководство будет особенно пристально следить за охраной этих 450 кг урана. Таким образом, осуществить эту операцию американцам будет чрезвычайно сложно, и вероятность ее успеха очень низка», — подчеркнул он.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев считает, что Иран использует свое заявление о выходе из ДНЯО как инструмент давления на Израиль и США.
«Иран способен создать ядерное оружие. Заявлением о выходе из ДНЯО Тегеран показывает, что может аналогично ответить США и Израилю. Исламская Республика готова будет применить ядерное оружие в случае атаки на нее. После заявления о выходе из ДНЯО важно посмотреть, что скажут Иерусалим и Вашингтон, остановятся ли они в своей агрессии», — объяснил NEWS.ru.