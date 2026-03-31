Путин продлил указ о порядке оплаты российского газа

Иностранцы смогут оплачивать поставки российского газа не только через Газпромбанк, но и в других банках до 1 июля 2026 года. Указ о продлении этого режима подписал президент России Владимир Путин. Срок действия документа истекал 1 апреля.
С весны 2022 года через Газпромбанк велись рублевые расчеты за газ с недружественными странами. После начала военной операции на Украине и введения санкций ГПБ был одним из немногих крупных российских банков, через который резидентам США было разрешено совершать транзакции.
В ноябре прошлого года Вашингтон ввел санкции против Газпромбанка. После этого Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранцами. За Газпромбанком остается статус уполномоченного банка, но оплата может быть произведена в другую кредитную организацию, в том числе с помощью посредников.
При этом обязательства считались выполненными только при перечислении средств на счет поставщика российского газа («Газпрома») в ГПБ. Указом, опубликованным 5 декабря 2024 года, Путин разрешил перечислять средства за газ на счет «Газпрома» в другой кредитной организации. На открытый российским поставщиком рублевый счет допускается зачисление средств в рублях, поступающих как от иностранного покупателя, так и от третьих лиц в целях оплаты иностранным покупателем газа. После этого действие указа неоднократно продлевали.
Накануне, 30 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова и дальше оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые рынки, включая европейские.
«Особенно мы привержены нашим обязательствам в отношении таких дружественных и братских стран, как Сербия. Контакты ведутся, что касается контактов на высшем уровне — дождитесь наших сообщений», — сказал Песков. При этом, по словам Путина, российским нефтегазовым компаниям следует подумать над направлением дополнительных доходов на снижение долговой нагрузки и погашение кредитов перед банками.
