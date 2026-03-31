В Белгородской области ФСБ задержала агента украинских спецслужб. Видео

В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины, который передавал данные о местах скопления военнослужащих для нанесения ракетно-бомбовых ударов. Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности РФ на территории Белгородской области выявлена и пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина Украины 1990 года рождения, причастного к шпионажу в интересах противника», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, подозреваемый был завербован Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины для сбора информации об обстановке в приграничной зоне Белгородской области за денежное вознаграждение.
Установив координаты скопления военнослужащих и военной техники ВС России, задержанный отправил их украинским кураторам для последующего нанесения ударов по позициям российских войск. Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 276 УК (шпионаж, до 20 лет лишения свободы). Фигуранта заключили под стражу.
27 марта сотрудники ФСБ задержали жителя Ульяновска, которого подозревают в передаче спецслужбам Украины данных о предприятии, производящем беспилотники.
