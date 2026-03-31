В Белгородской области ФСБ задержала агента украинских спецслужб. Видео

Установив координаты скопления военнослужащих и военной техники ВС России, задержанный отправил их украинским кураторам для последующего нанесения ударов по позициям российских войск. Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 276 УК (шпионаж, до 20 лет лишения свободы). Фигуранта заключили под стражу.