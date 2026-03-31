Володин рассказал, как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин проинформировал о нововведениях в жизни россиян в своем Telegram-канале и канале в MAX. С 1 апреля вступят в силу несколько резонансных законов.
Так, произойдет увеличение социальных пенсий. Индексация составит 6,8%, что затронет более 3,5 миллионов человек. Социальные пенсии предназначены для лиц, которые не имели трудового стажа или не набрали необходимого количества баллов. Данный вид пенсии также может назначаться по случаю инвалидности или потери кормильца.
С 1 апреля ФАС получит расширенные полномочия по регулированию тарифов на коммунальные услуги. Служба сможет самостоятельно корректировать предельные уровни тарифов. Кроме того, для должностных лиц, не соблюдающих установленные требования, предусмотрена дисквалификация. Такими мерами власти намерены навести порядок в сфере ЖКХ.
Новые правила также коснутся сферы рассрочки платежей. Стоимость товара, приобретаемого в рассрочку, не должна превышать цену при единоразовой оплате, а максимальный срок предоставления рассрочки теперь ограничен шестью месяцами.
Ранее ИА DEITA.RU сообщало, что рассрочка со временем будет ужесточаться. Через несколько лет максимальная длительность рассрочки будет ограничена уже четырьмя месяцами.