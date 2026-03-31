Глава МВД Эстонии оценил создание системы защиты от дронов в €500 млн

Глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что создание новой системы защиты от дронов обойдется стране в €500 млн. Его слова передает портал Delfi.
«Мы знаем, что современная защита от дронов стоила бы до €500 млн, то есть полмиллиарда евро», — отметил министр.
Он также призвал быть готовыми к тому, что для Эстонии угрозы от дронов будут расти.
19 марта МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Камрана Абилова в связи с тем, что российский истребитель Су-30 нарушил воздушное пространство страны.
Премьер-министр Эстонии ранее сообщал, что в государстве планируется разработка своей системы для противодействия беспилотникам к концу 2027-го, но внедрять ее первые компоненты начнут уже в этом году.
«Стена дронов» — это инициатива Европы, которая обсуждается с мая 2024 года. Для создания единой защиты от БПЛА на восточной границе ЕС предлагается объединить средства радиоэлектронной борьбы, радары, системы ПВО и специальные комплексы для обнаружения и перехвата беспилотников.
