Глава МВД Эстонии оценил создание системы защиты от дронов в €500 млн

Источник: РБК

Глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что создание новой системы защиты от дронов обойдется стране в €500 млн. Его слова передает портал Delfi.

«Мы знаем, что современная защита от дронов стоила бы до €500 млн, то есть полмиллиарда евро», — отметил министр.

Он также призвал быть готовыми к тому, что для Эстонии угрозы от дронов будут расти.

19 марта МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Камрана Абилова в связи с тем, что российский истребитель Су-30 нарушил воздушное пространство страны.

Премьер-министр Эстонии ранее сообщал, что в государстве планируется разработка своей системы для противодействия беспилотникам к концу 2027-го, но внедрять ее первые компоненты начнут уже в этом году.

После прилета БПЛА в Польшу в сентябре 2025-го еврокомиссар Андрюс Кубилюс предложил реализовать на восточном фланге ЕС «стену дронов», чтобы обезопасить страны от нарушения воздушного пространства.

«Стена дронов» — это инициатива Европы, которая обсуждается с мая 2024 года. Для создания единой защиты от БПЛА на восточной границе ЕС предлагается объединить средства радиоэлектронной борьбы, радары, системы ПВО и специальные комплексы для обнаружения и перехвата беспилотников.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше