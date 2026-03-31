Юрий Слюсарь: «Пострадавшим в результате атаки БПЛА окажем всю необходимую помощь»

В ночь с 29 на 30 марта вражеской атаке подверглись мирные гражданские объекты в Таганроге и еще в шести районах области: Неклиновском, Азовском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-Курганском, Шолоховском. Уничтожено и подавлено более шести десятков БПЛА.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь оперативно информировал жителей Дона о последствиях воздушной атаки в своих аккаунтах в МАХ и Телеграм и на своих официальных страницах в соцсетях.

К сожалению, есть погибший и пострадавшие в Таганроге. Одна из пострадавших находится в больнице, медики оценивают ее состояние как стабильное, оказывают необходимую помощь. Еще семь человек от госпитализации отказались, медицинская помощь им оказана на месте.

Юрий Слюсарь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Самые большие последствия на земле в Таганроге. В результате падения обломков БПЛА произошли возгорания нескольких жилых домов и автомобилей. Жители были эвакуированы, всем оказана помощь. Все возгорания ликвидированы. В одном из домов были повреждены газовые трубы, газ перекрыт, возгорания не было.

Саперы завершают работу на местах падения обломков БПЛА. Люди возвращаются в дома. Обследование продолжается. Все опасные объекты вывезены за город и будут обезврежены.

По данным на 10:30, частично разрушены или повреждены 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов, здание школы № 26, десять автомобилей. Работы продолжаются. Данные будут уточняться.

Всем пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий. Администрация города уже приступила к обходу поврежденных территорий.

В Неклиновском районе, в селе Николаевка, в результате падения обломков БПЛА повреждена газовая труба. Газ перекрыт, газовые службы работают на месте. Погибших и пострадавших нет. Информация будет уточняться.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

