Спикер краевого Заксобрания сообщил о новой мере поддержки для родных военнослужащих

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко сообщил в своих социальных сетях о подготовке новой меры поддержки семей участников специальной военной операции.
По его словам, инициатива разработана правительством региона по поручению губернатора Михаила Котюкова. Она касается военнослужащих старше 21 года из числа детей-сирот, имеющих право на жилищный сертификат.
Во-первых, предлагается расширить приоритетное право на социальные выплаты — его смогут получить не только участники СВО, но и военнослужащие, задействованные в защите государственной границы от провокаций.
Во-вторых, если военнослужащий погиб, не успев воспользоваться сертификатом, право на выплату сохранят за его супругой или супругом. Получить средства можно будет, если брак был официально зарегистрирован, супруг (а) проживает в Красноярском крае и не вступил (а) в новый брак.
«Заботиться о семьях героев — наш безусловный долг. Депутаты рассмотрят законопроект в ближайшее время», — отметил Алексей Додатко.